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Avcılar'da evde parti düzenleyen 23 kişiye 79 bin 787 TL ceza

14 Mayıs 2021 17:40

İstanbul Avcılar'da tam kapanmaya rağmen sosyal medya üzerinden haberleşerek, bir evde parti verdikleri belirlenen 2'si Türk, 21'i yabancı uyruklu 23 kişiye yaklaşık 80 bin lira ceza kesildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizköşkler Mahallesi Kazım Akgül Caddesi üzerinde bulunan bir evden yüksek tonda müzik sesi geldiği ve ikamette parti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bina içerisinden çok yüksek müzik sesi geldiğini tespit etti. Bir evde 21'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 23 kişi bulunduğu, bunların sosyal medya üzerinden birbirleri ile haberleşerek toplandıkları ve parti düzenledikleri belirlendi.

23 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca toplam 79 bin 787 TL idari para cezası kesildi.

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