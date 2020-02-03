Avcılar'da bir restorana satırlı, bıçaklı baskının görüntüleri ortaya çıktı

Avcılar'da, işlettikleri restorandan sürekli yemek alarak 30 bin lira borçlandıkları, kendilerinden para istenince de restoranı kılıç, satır ve bıçakla basarak kasadaki 5 bin lirayı gasp ettikleri iddia edilen 4 kişi tutuklandı. Restorana baskın anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Mohammed Hüseyin, 2016 yılında Avcılar'da bir restoran açtı. İddiaya göre, restorana gelen kişiler, sürekli olarak restorandan yemek yiyip veresiye yazdırdılar. Borçları 30 bin lira olduğunda restoran sahibi Mohammed Hüseyin, yeğenini gönderip bu kişilerden ödeme yapmalarını istedi. Bunun üzerine bu kişiler, satır ve bıçakla restoranı bastı.

Şüpheliler, kasadaki 5 bin lirayı da gasp ederek restorandan ayrıldı. Restoran sahibinin şikâyeti üzerine çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliler Mahmoud Alhamdan, Mjd Alziba, Wail El Necar, Yasir El Muhammet'i yakalayarak gözaltına aldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Restoran sahipleri; tutuklu bulunan şüphelilerin, şikâyetlerinden vazgeçmeleri yönünde sürekli olarak kendilerini tehdit ettiklerini söyledi.