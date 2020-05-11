'Avatar Atakan'dan Anneler Günü'ne özel 'matkaplı' tatlı

Survivor yarışmasıyla ünlenen 'Avatar' lakabıyla tanınan milli kick boksçu Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz'ın Anneler Günü'nü kutlamak için mutfağa girdi. Tatlı yapmak için kolları sıvayan Arslan, mikser olmadığı için matkap kullanarak kurabiye yaptı. O anların videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Mikser yerine matkap kullandı

Eşinin Anneler Günü'nü kutlamak için mutfağa giren Arslan, mikser olmadığı için onun yerine matkap kullandı. O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşan Avatar Atakan, şu ifadeleri kullandı:

"Evladına annelik yapan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Malum karantinadayız pek bir sürpriz yapamadık. Zaten her ne yapsak canım eşimin anneliği karşısında bir hiç ama...

Ben de bari bir tatlı yapayım dedim. Niyetlendim mikser yok. El ile çırpınca da istediğim kıvamı alamadım, bir 15 dakika. Ama çareler tükenmez Avatar burada. Matkap darbeli olursa daha bir güzel veriyor kıvamı, bence on numara oldu."