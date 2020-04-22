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Av tüfeği ile rastgele ateş açan epilepsi hastası ortalığı birbirine kattı

22 Nisan 2020 12:23

Gaziantep‘te babasının av tüfeği ile sokakta rastgele ateş açan epilepsi hastası, uzun uğraşlar ve kovalamacanın ardından yakalandı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Selim Mahallesi’nde ikamet eden epilepsi hastasının, babasının av tüfeğini alarak mahalle arasında bulunan bir parkta havaya ateş ettiği ihbarını alan Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kovalamaca, Nurdağı Devlet Hastanesi civarında bir parkta başladı. Polislerin uzun süren ikna çabalarına olumsuz yanıt veren Mehmet G. (39), yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Başpınar Mahallesi'nin kırsal alanına kadar yaya olarak kaçtı. Mehmet G.'nin dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlanması ile kovalamaca son buldu. Şahsı vurmamak ve zarar vermemek için titiz bir çalışma yapan emniyet ekipleri, şahsı oyalama taktiği ile arka taraftan müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

Bu esnada köy korucusu T.G., Mehmet G.'nin ateş etmesiyle ayak kısmından yaralandı. Korucunun hayati tehlikesinin olmadığı, Nurdağı Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Havaya ve polislere toplamda 18 el ateş eden Mehmet G.'nin kullandığı pompalı av tüfeğinin babasının üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Mehmet G. hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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