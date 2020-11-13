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AÜ’deki ilk aşı, gönüllü Rektör Özkan’a yapıldı

13 Kasım 2020 11:14

Covid-19’a karşı Çin'de geliştirilen inaktif aşının FAZ 3 çalışmaları kapsamındaki aşı uygulaması Akdeniz Üniversitesi'nde ilk olarak Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a yapıldı.

Çin'de yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının FAZ 1 ve FAZ 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından, FAZ 3 çalışmaları kapsamında farklı ülkelerde ve Türkiye genelinde çeşitli hastanelerde aşı uygulamaları başladı. Akdeniz Üniversitesi’nde proje yürütücüsü Prof. Dr. Özge Turhan’ın koordinatörlüğünde yürütülen çalışma kapsamında aşı sağlık çalışanları başta olmak üzere katılmak isteyen gönüllülere uygulanacak.

Faz III çalışmaları kapsamında 14 gün ara ile iki doz aşı uygulanacak olup FAZ 1 ve Faz 2’den elde edilen veriler doğrultusunda ilk ay içerisinde aşılama antikor gelişimi sağlayarak başarılı sonuçlar verdiği bildirildi. İlk aşının yapılması nedeniyle AÜ Organ Nakli Toplantı Salonunda basın toplantısı düzenlendi

"Uygun bulduk"

Toplantıda konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, yaklaşık 1 yıldır devam eden korona virüsün tüm dünyayı etkilemeye devam ettiğini hatırlattı. Virüsü tedavi edici bir ilaç bulunamayınca tüm dünyanın umudunu aşıya bağladığını dile getiren Özkan, “Birkaç çeşit aşı var. Dünyada Faz 3 çalışmasına kadar ilerleyen birkaç firmanın aşısı gündemde. Bizde AÜ olarak Çin’in Faz 3 aşısına girmeyi uygun bulduk. Bugün ilk denemelerini yapacağız. Aşı güvenli şekilde sonuçlanır ve dünya kurtulur. Ama anladığımız kadarıyla, ya korona olacağız ya aşı. İnşallah aşı ile kurtulacağız.” diye konuştu.

"AÜ merkezlerden biri"

AÜ Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Ender Terzioğlu, dünyada Faz 3 aşamasına gelen ve uygulamada olan aşıların olduğunu söyledi.
Türkiye’de de birkaç aşı olduğunu bildiren Terzioğlu, “Bunlardan biri inaktive olan ve Çin tarafından üretilen aşı. Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi’nde aşı çalışması yürütülüyor.Türkiye’de 20’ye yakın merkez ver, o merkezlerden biri AÜ oldu. Çift kör placebo kontrollü aşı olarak Faz 3 çalışması yapılıyor. Sonuçları da başarılı olursa ruhsatlanıp herkese yapılacak. Gönüllülük usulüyle yapılıyor.”dedi.

"İlk aşıyı rektör oldu"

AÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr , aşı çalışmasına Rektör Özkan’ın katılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, “ AÜ olarak aşı çalışmasına girmekten mutluyuz. İlk aşıyı Rektör Özkan kendisi olacak. 23 merkezde 1000 doz aşıya ulaşıldı. Ciddi bir yan etki yok güvenli görünüyor. Hastanemize 350 aşı geldi. 18-59 yaş sağlıklı Kovid geçirmemiş olmak. Sağlık çalışanlarına yapıyoruz. 2 doz 14 gün arayla yapılacak.”diye konuştu.
Konuşmaların ardından AÜ’nün ilk korona virüs aşısı Rektör. Prof.Dr. Özkan’a, Özge Turhan tarafından yapıldı.

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