Attan düşen polisin yardımına Papa koştu!

Güney Amerika ülkesi Şili'de temaslarda bulunan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dün attan düşen kadın polisin yardımına koştu. Papa, liman şehri Iquique'de ayin yönettikten sonra konvoyuyla yolda bekleyen Şilililerin yanından geçerken, görevli süvari kadın polis şaha kalkan attan düştü. Olaya şahit olan Papa Francis ise ‘papamobil'i durdurup kadının yanına gitti. Attan düşen polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, Papa, Şili'nin başkenti Santiago'dan Iquique'ye giderken, havada uçuş ekibinden bir çiftin nikâhını kıydı.