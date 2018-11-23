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ATM'lerden 'cımbız' yöntemiyle para çaldı, polis çöpçü kılığına girip yakaladı

23 Kasım 2018 22:05

Ankara'da yüzlerce banka ATM'sinden 'cımbız' kullanarak para çalan M.A., polis ekiplerinin 'çöpçü' kılığına girerek düzenlediği operasyonla yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, vatandaşların ATM'lere yatırdığı paraların 'cımbız' yöntemiyle çalındığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, 200'den fazla ATM'nin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin M.A. (45) olduğunu tespit etti. M.A.'yı çöpçü kılığında takibe alan polis ekipleri, İnönü Mahallesi'ndeki bir ATM'den para çalarken suçüstü yakaladı. M.A. gözaltına alınırken, o anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.

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