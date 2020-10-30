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ATM'nin içindeki gizli düzenek düştü; soygun ortaya çıktı

Kart kopyalama aparatı da bulundu

30 Ekim 2020 11:51

Samsun'da dolandırıcıların bir bankanın ATM'sinin içine ve dışına yerleştirdiği 'gizli kameralı düzenek' takıldığı yerden düşünce fark edildi. ATM'de inceme yapan banka ekibi ve polis, kart kopyalama aparatı da ele geçirdi.

Samsun’da yaşayan İ.K., İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi 100 Yıl Bulvarı’nda bulunan bir bankanın ATM’sinden para çekmek istedi. Banka kartını yerleştirdikten sonra şifreyi tuşladığı sırada, içinde gizli kamera bulunan aparat elinin üzerine düştü.

İ.K. durumu bankaya ve polise bildirdi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kart kopyalama aparatı da bulundu

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri banka yetkililerini olay yerine çağırdı.

Polisin gece geç saatlere kadar yaptığı çalışma sonucu ATM’nin içine yerleştirilmiş olan kart kopyalama aparatı da ele geçirildi.

Siber polis ele geçen aparatlara incelemek üzere el koydu. Kaç kişinin kartının kopyalandığı ise inceleme sonucu ortaya çıkacak.

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