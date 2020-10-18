ATM’de unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti

Olay Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. M.Y. isimli vatandaş, İstanbul'da eğitim gören kızının yurt parasını yatırmak için öğle saatlerinde bir ATM'ye gitti. Parayı yatırdıktan sonra işlemin tamamlandığını düşünen M.Y., ATM'nin başından ayrıldı.

Bir süre sonra pazar alışverişi için aynı ATM'ye para çekmeye giden Ebru Arslan, kendisinden önce yapılan bir işlemin bitmediğini fark ederek iptal tuşuna bastı. Bunun üzerine ATM'nin geri verdiği M.Y.'ye ait banka kartı ve 10 bin lirayı alan Arslan, durumun şaşkınlığıyla polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede polis ekiplerinin yardımıyla Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Arslan, burada parayı ve banka kartını M.Y.'ye teslim etti. Vatandaşa teşekkür eden M.Y., parasını alarak polis merkezinden ayrıldı.

Kaynak: İHA