Atlı faytonlar tartışma konusuydu; Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa ve Denizli'de elektrikli araçlar üreten bir firmanın elektrikli faytonunu, geçmişte Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapan Tuzla'daki İstanbul Park'ta test etti.

Test sırasında Bakan Varank'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Elektrikli faytonu üreten Referans Limited Şirketi'nin Genel Müdürü Haluk Şahin ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motor sporları yarışlarının yapıldığı İstanbul Park'ta yerli olarak üretilen elektrikli faytonun direksiyonuna geçti. Son zamanlarda faytonlarla alakalı bir konunun gündemde olduğunu belirten Bakan Varank, "Sanayicimiz, inovatif bir ürün olan elektrikli fayton geliştirdi. Gayet güzel ve kullanışlı bir araç" dedi.



Varank, atlı faytonların elektrikli alternatifinin bulunduğunu, hayvanlara eziyet edilmemesi bakımından elektrikli araçların kullanılması gerektiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Aralık ayı sonunda Alar’da “at vebası” olarak bilinen Ruam hastalığı tesapit edildi.

Bunun üstüne Adalar Kaymakamlığı, Büyükada'da görülen ve "at vebası" olarak bilinen Ruam hastalığı nedeniyle 81 atın öldürüldüğünü açıkladı.

İstanbul Büyükada’da faytona koşulan atların 81’inde Ruam hastalığının tespit edilip öldürülmesinin ardından 347 hayvan hakları dernek ve topluluğu ortak imzalı bir basın açıklaması yayımladı. Sivil toplum örgütleri atların faytonlarda kullanılmaması da dahil, taleplerini altı başlıkta sıraladılar.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ruam hastalığı nedeniyle Adalar’da atların faytonlarda kullanılmasının üç ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

Öte yandan hak savunucuları Saraçhane'deki İBB önünde oturma eylemine başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ruam hastalığı" nedeniyle Adalar'da meydana gelen faytona koşulan at ölümlerini protesto amacıyla Saraçhane'de eylem düzenleyen gruptan 7 temsilciyle makam odasında görüştü. İmamoğlu, Adalar’da ulaşımın yüzde 90’ının elektrikli araçlarla sağlanacağını söyledi.

İmamoğlu ertesi gün yaptığı açıklamada Adalar’da 35 faytonun sembolik olarak kalacağını belirtti.

Ada Gönüllüleri Derneği, Adakademi Vakfı, Adalar Vakfı, Arka Güverte, Adalar Denizle Yaşam, Spor ve Kültür Derneği (ADYSK), Burgazada Kültür ve Kalkınma Derneği, Cesaret Derneği, Dünya Mirası Adalar Girişimi, Heybeliada Kütüphane Derneği ve Kamino Yelken Spor Kulübü Derneği, ortak açıklama yaparak İBB’den ulaşım eylem planının tamamlanmasını istedi.