Atlasglobal çalışanları Ali Murat Ersoy'un evinin önünde maket uçak yaktı: "Rüyamda bile göremeyeceğim evde yaşayarak paramızın üzerine yatıyor"

Atlasglobal çalışanları, ödenmeyen maaş ve kıdem tazminatları için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kardeşi Atlasglobal Havayolları'nın sahibi Ali Murat Ersoy'un evinin önünde basın açıklaması yaptı.

Aralık 2019’dan beri maaşlarını alamayan ve haklarını isteyen yaklaşık 2 bin çalışanın bir araya gelerek kurduğu Atlas Zedeler Adalet Platformu (AZAP) tarafından yapılan protesto sırasında Atlasglobal Havayolları uçağının maketi de ateşe verildi.

Basın açıklamasında işçiler yaşadığı mağduriyetleri dile getirerek, ödenmeyen maaş ve kıdem tazminatlarının bir an önce ödenmesini talep etti. Açıklamayı yapan çalışanlar, "Rüyamda bile göremeyeceğim evde yaşayarak paramızın üzerine yatıyor" dedi.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan işçilerden biri, ‘’Ortada kaldık. Ben bir yıllık çalışanım ve aşağı yukarı 12 bin TL alacağım var. Bir işe de giremiyorum, işsizlik maaşı da alamıyorum. Patron oyun oynuyor gibi. Önce vereceğiz dedi. Çalışanları çağırdı ve ‘Bazı haklarınızdan vazgeçer benimle anlaşırsanız paranızı alırsınız’ dedi. Çoğu personel bunu kabul etti. Ama kabul edenlerin e etmeyenlerin de parasını ödemedi. Çok ihtiyacı olan bazı işçilere ödeme yapacağını söylemiş Bazı işçilerin parasını verip bazılarınınkini vermeyerek bizi bölmeye çalışıyor. Psikolojimizle mi oynuyor, oyunlar mı oynuyor? 31’ine kadar vereceğim deyip üstünden iki ay geçmesine rağmen vermiyorsa ya bizimle oyun oynuyor ya da bizi bölmeye çalışıyor demektir.’’ dedi.