Atlas robot insansı yeteneklere sahip, giderek güçleniyor!

Atlas Robot projesine dair yeni bir video Boston Dynamics tarafından paylaşıldı. Robot teknolojisi ve yapay zekanın giderek insansı hale geldiğini gösteren video, Atlas robotun eşsiz dinamik hareketlerini barındırıyor. Boston Dynamics resmi Youtube hesabı üzerinden paylaşılan video en çok izlenenler arasına girdi. Doğal ortamda çekilen video, Atlas'ın yeni yeteneklerini ortaya koyuyor. Atlas Robot için yayınlanan videoda, Açık bir arazide koşu yapan Atlas, karşılaştığı engelin üzerinden tıpkı bir insan gibi atlayabiliyor.