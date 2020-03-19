Atının ayağı kırılınca gözyaşlarını tutamadı: Göz göze geldik; gözlerinde 'bize ne oldu' der gibi bir ifade vardı, sinirlerim boşaldı

Adana kum pistte koşulan Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı Koşusu'nda, son 400 metreye girilirken İngiliz atı 'Hazeleyes'in ayağı kırıldı. Jokey Sadettin Boyraz, atın önünde diz çökerek gözyaşlarını tutamadı.

Adana kum pistte koşulan Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı Koşusu'nda, son 400 metreye girilirken İngiliz atı 'Hazeleyes'in ayağı kırıldı.

Jokey Sadettin Boyraz, atın önünde diz çökerek gözyaşlarını tutamadı.

Boyraz o anları. "Hazeleyes ile göz göze geldik. Gözlerinde 'Bize ne oldu?' der gibi bir ifade vardı. Atın bakışlarını görünce benim de bir an da sinirlerim boşaldı ve tabii çok üzüldüm" dedi.

Her atın bir maddi değeri olduğunu, ancak kendilerinin atlara paha biçemediğini kaydeden Boyraz, "Atları sadece at olarak görmüyoruz biz. Ailemizin bir parçası onlar. Atlar öyle hayvanlar ki bizimle bütünleşiyorlar" diye konuştu.