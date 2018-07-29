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Atina'yı yangının ardından şimdi de yağmur vurdu

29 Temmuz 2018 17:56

Geçen hafta yaşanan yangında 88 kişinin hayatını kaybettiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da, hayatı da şimdi de yağmur etkiledi. Atina'nın merkezindeki yoğun yağışın ardından dış mahallelerde elektrikler kesildi. Başkentte bulunan gazeteci Engin Baş, Twitter'dan Atina'daki yağışa dair bir video paylaştı ve şunları söyledi: “Atina merkez şimdi. Bu seferde yoğun yağmur yağışı kenti vurmuş durumda. Kentin dış mahallelerinde elektrikler gitti. 25 yıldır ilk defa bir yaz bu kadar çok ve şiddetli yağdığına tanık oluyorum. Küresel ısınma böyle devam ederse daha neler göreceğiz bakalım.”

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