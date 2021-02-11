Atina'da öğrencilerden üniversitelere polisin girmesini içeren yasa tasarısına karşı protesto

Başkent Atina'da eğitim sisteminde yapılması düşünülen değişiklikleri protesto eden binlerce öğrencinin katıldığı gösteride polis ve öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Polis öğrencilere karşı göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

Yeni tasarının parlamentoda görüşüldüğü sırada tansiyonun yükseldiği olaylarda 40'tan fazla kişi gözaltına alındı.