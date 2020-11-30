Atilla Taş'tan Acun Ilıcalı'ya 'Uğur Yılmaz Deniz' tepkisi: Evdeki hesap çarşıya uymadı değil mi?

T24 Haber Merkezi

Şarkıcı Atilla Taş, yıllar önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlardan dolayı MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz ile ilgili TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya seslenerek "Bir genci tüm Türkiye’ye rezil edip, inceden intikam alayım, hem egom okşansın, reytingin de gözüne vurayım!” derken, evdeki hesap çarşıya uymadı değil mi?" dedi.

Taş, konuyla ilgili yazdığı tweet'te Acun Ilıcalı'yı da etiketledi.

Ne olmuştu?

Yıllar önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlardan dolayı MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, dün akşam yayınlanan eleme bölümde gözyaşlarına hakim olamamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deniz, "Bağışlamak büyüklüktür çocukluğuma ve gençliğime verin" demişti.