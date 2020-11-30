Atilla Taş'tan Acun Ilıcalı'ya 'Uğur Yılmaz Deniz' tepkisi: Evdeki hesap çarşıya uymadı değil mi?

30 Kasım 2020 17:27
T24 Haber Merkezi
Şarkıcı Atilla Taş, yıllar önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlardan dolayı MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz ile ilgili TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya seslenerek "Bir genci tüm Türkiye’ye rezil edip, inceden intikam alayım, hem egom okşansın, reytingin de gözüne vurayım!” derken, evdeki hesap çarşıya uymadı değil mi?" dedi.
Taş, konuyla ilgili yazdığı tweet'te Acun Ilıcalı'yı da etiketledi.
Ne olmuştu?
Yıllar önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlardan dolayı MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, dün akşam yayınlanan eleme bölümde gözyaşlarına hakim olamamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deniz, "Bağışlamak büyüklüktür çocukluğuma ve gençliğime verin" demişti.
Diskalifiye edildiği daha önceden kendisine bildirilen Uğur ise veda konuşması yapmıştı. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Uğur, "Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım" demişti.
TIKLAYINIZ - MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu
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