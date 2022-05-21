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Atilla Taş Karadenizlilerden özür diledi: Yaptığım şaka yollu söylem haddini aşmıştır

"Amasız fakatsız tüm Karadenizlilerden özür diliyorum"

21 Mayıs 2022 10:12

Sosyal medyada bir sohbet odasında Karadenizliler hakkında ağır ifadeler kullanan Atilla Taş'a tepki yağdı. Gelen yoğun tepkilerin ardından Taş özür diledi.

Twitter'da sohbet odasında konuşan şarkıcı Atilla Taş Karadenizliler hakkında "Hayır, bir Karadenizlinin bilmediği b.k yok. Her şeyi onlar biliyor. En iyisini biliyorlar, en doğrusunu biliyorlar. Uşağım sen hiçbir b.k bilmiysun ben hepsini biliyrum da. Para onlarda da, espri onlarda da, her b.k onlarda da... Sevmiyrum da. Bu Karadenizlilerden bıktık" dedi. 

Gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından özür dileyen Atilla Taş şunları söyledi: 

"Arkadaşlar arkasını önünü dinlemeden art niyetle cımbızlanmış sohbet kaydında orda Karadenizli yakın arkadaşıma yaptığım şaka yollu söylem haddini aşmıştır. Amasız fakatsız tüm Karadenizlilerden özür diliyorum. Kaldı ki kızımı Trabzon’a gelin vermiş biriyim."

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