Atilla Taş: Hükümet, devletin gücüyle bana yapmadık eziyet bırakmadı

Şarkıcı Atilla Taş, "Hala hayatımla oynuyorlar. Bütün devletin gücüyle bana topyekun saldırıyorlar" dedi.

Twitter hesabının askıya alındığını duyurduğu videoda "Devletin gücüyle bana yapmadıkları eziyet bırakmadılar. Özgürlüğümden oldum. İşimden oldum. Bütün kapıları kapattılar. Ben temize çıktığım halde hala ekmeğimle oynuyorlar. Hala hayatımla oynuyorlar. Bütün devletin gücüyle bana topyekun saldırıyorlar." diyen Taş, "Asın oğlum, niye asmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.