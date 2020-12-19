Atilla Dorsay, son 5 yılın en iyi filmlerini sıraladı: "Filmlerin hayatımızı değiştirebileceğine inanıyorum"

Sinema yazar ve eleştirmeni Atilla Dorsay, 2015’ten 2020’ye dünya sinemasından izlediği filmler arasından en çok dikkatini çekenleri açıkladı. Kendisini etkileyen filmleri de sıralayan Dorsay, "Filmler hayatımızı değiştirebilir buna inanıyorum. Benim hayatımı değiştiren filmler oldu" dedi.

Dorsay, 2015’ten 2020’ye kadar yapılan 426 filmin incelemesini yayınladığı “Hayatımızı Değiştiren Filmler” kitabını Halk TV'den Aslı Öymen'e anlattı.

"Her insanın etkilendiği filmler başkadır" diyen Dorsay, kitabında yer alan filmleri seçerken okurun hayatını etkileyebileceğini düşündüğü filmler seçmeye dikkat ettiğini söyledi.

2015 ile 2020 yılları arasında, sinema sektörünün hiç olmadığı kadar üretici olduğunu ifade eden Dorsay, kitabında yer alan filmleri seçerken dikkat ettiği kriterleri de belirterek "Hikaye önemli ama bana sorarlar 'iyi film nedir' diye, ben de iyi filmin anlattığı hikayeyi en iyi ve en uygun biçimde anlatan filmdir derim" diye konuştu.

Dorsay, sinemada yeni biçimler aramanın da önemli olduğunu söyledi.

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