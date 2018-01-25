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Spor

Atiker Konyasporlu futbolcular, Afrin operasyonundaki askerler için klip hazırladı

25 Ocak 2018 20:21

Atiker Konyaspor'da teknik ekip ve futbolcular Afrin'deki operasyona katılan askerler için klip hazırladı. Başta teknik direktör Mehmet Özdilek olmak üzere futbolcular, askeri üniforma giyip, TSK'nin Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için klip hazırladı. Atiker Konyaspor tarafından özel hazırlanan klipte, teknik direktör Mehmet Özdilek, futbolcular Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Orkan Çınar, Deni Milosevic, Nejc Skubic, Volkan Fındıklı, Mustapha Yatabare, Selim Ay, Emrullah Şalk, Mehdi Bourabia, Petar Filipovic,Vedat Bora, Moryke Fofana, Eren Albayrak, kaptan Ali Çamdalı askeri üniforma giydi. Klipte futbolcular, operasyona katılan Uzman Çavuş Mehmet Kuzu'nun ‘Ailene bir mesajın var mı?' sorusu üzerine tankın üzerindeyken verdiği “Beklemesinler” cevabını hatırlatarak başlıyor. Klip, “Allah'ım ordumuz, milletimiz, yurdumuz sana emanet” duasıyla sona eriyor.

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