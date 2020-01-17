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Atık varilleri kullanarak, oğlunun internette gördüğü deniz aracını yapıyor

17 Ocak 2020 10:17

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oturan Recep Ertem (38), oğlunun internette görüp beğendiği deniz aracını atölyesinde üretiyor.

Körfez Barbaros Mahallesi’nde yaşayan müteahhit Recep Ertem, 14 yaşındaki oğlu Muhammet’in internetten görüp beğendiği deniz aracını kendi imkanlarıyla yapabilmek için 3 ay önce atölyesinde çalışmalara başladı. Tasarımını yaptığı arıcın büyük bir bölümünü müteahhitlik firmasında kullandığı varil, demir, boya gibi inşaat malzemelerinden geriye kalan atıkları kullanarak yapan Recep Ertem, deniz aracını yaklaşık 1 ay sonra suya indirmeyi planlıyor.

Hobi olarak başladığı bu yolda olumlu sonuçlar aldığı takdirde, üretim yapıp satmayı da hedefleyen Recep Ertem, "Oğlum Muhammet bana 'Baba bana denizde giden bisiklet yap' dedi, bende ona bisiklete yalnız başına bineceksin, biz en iyisi büyük bir şey yapalım hep beraber ailecek binelim dedim. Sandal fazla sallandığı için biz de böyle bir şey denedik. İnternetten videoları izleyerek araştırmaya başladım. Türkiye’de olmayan bir bot modeli gördük ve o modeli tasarlamaya başladık. İlk olarak kendimiz için yapıyoruz, eğer beğenilirse ve güzel olursa belki ileride üretip satmayı da düşünüyoruz. Bu amaçla başlamıştık yola ve projemizin sonuna geldik inşallah 1 ay sonra yüzdüreceğiz" dedi. 

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