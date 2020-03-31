Atık su deresi beyaza büründü, köpükler etrafa uçuştu

İstanbul Esenyurt’ta bulunan atık su deresini bilinmeyen bir sebepten köpükler bastı. Köpüklerin rüzgarla birlikte etrafa uçuşmasıyla cadde adeta beyaza büründü.

Esenyurt’ta bulunan atık su deresi bilinmeyen bir sebepten kar yağmış gibi beyaza büründü. Dereyi basan köpükler rüzgarın da etkisiyle çevreye uçuştu. Köpükleri görünce şaşırdığını söyleyen bir vatandaş, “Virüsten dolayı millet ellerini çok yıkamaya başladı ondan dolayı olabilir. 300 - 400 metre aşağıdan yürüdüm oralarda da bayağı vardı. Daha önce böyle bir şey yoktu son 2 günden var” dedi.

(İHA)