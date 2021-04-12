T24 LogoT24 Logo
Haberler

Atık kâğıtçı Mehmet Güney: Fındık toplamaya giden çocuklar ‘Kürt’tür, teröristtir’ diye kovulunca kâğıt toplamaya dönüyor, Türkiye’nin kaderi bu

Gazeteci Anıl Yurdakul, atık kâğıt deposu sahibi Mehmet Güney ile konuştu

12 Nisan 2021 16:12

T24 Yaşam

Gazeteci Anıl Yurdakul kâğıt toplayıcılığıyla başladığı hayatına İstanbul Fikirtepe’de atık kâğıt deposu sahibi olarak devam eden Mehmet Güney ile pandemi döneminde kâğıt toplayıcılığını konuştu. “Kâğıt toplayıcılığı işine 15 yaşında başlayan çocukların 40 yaşına geldiğinde hâlâ bu işi yaptığını” vurgulayan Güney, “bu kişilerin tarlaya çalışmaya gitse soğanın para etmediğini ve yevmiyelerini alamadan tekrar kâğıt toplamaya geri döndüğünü, fındık toplamaya gitse kendilerini ‘Kürt’ ve ‘terörist’ olarak nitelendirdiklerini ve işlerine son verildiğini” belirtti.

Gazeteci Anıl Yurdakul, Diyarbakırlı Mehmet Güney’in bir yandan kendilerine karşı hem ayrımcı hem de mesleklerinden ötürü duyulan hislerden yakınırken, bir yandan da mülteciler hakkındaki düşüncelerini söylerken otosansüre gitmediğini söyledi. Yurdakul, videoda görünen Afgan göçmenleri 2017 yılında kayda aldığını belirtti.

Güney; belediyelerin, hükümetin ilan ettiği ‘sıfır atık’ projelerine karşın, hurdacılık, kâğıtçılık, çöpçülük ve geri dönüşümün ne olduğunun bilinmediğini savundu.

 

anıl yurdakulmehmet güneykağıt toplayıcılığıpandmeikoronacorona

Diğer Videolar

Anadolu Efes'i Avrupa'nın zirvesine taşıyan tarihi maçın önemli anları

Sarıgül: 16 aydır kapalı olan işletmeler 1 Haziran’da açılmalı

Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis havaya ateş açtı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Mayıs 2021

Kocaeli esnafı: Helallik yok; kendileri sefa sürüyorlar

Amasya'da heyelan anı böyle görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Melik Yiğitel'den canlı yayında Cüneyt Özdemir, İsmail Saymaz ve Merdan...

Hulki Cevizoğlu'nun 'müthiş' diyerek paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Korkusuz yazarı Takan: Yakında, “128 milyar dolar nerede?”den daha büyük...

Ahmet Davutoğlu: Berat Albayrak cahilin ta kendisidir, ekonomi bu yüzden...

AKP'de Süleyman Soylu krizi; "Parti fiilen gruplara ayrılmış durumda"...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda imam, Atatürk'e atfen "zalim ve kafir"...

Yeni Şafak yazarı Karagül ile Yeni Akit yazarı Dilipak arasında...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Melik Yiğitel'den canlı yayında Cüneyt Özdemir, İsmail Saymaz ve Merdan...

Hulki Cevizoğlu'nun 'müthiş' diyerek paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24