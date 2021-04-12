Atık kâğıtçı Mehmet Güney: Fındık toplamaya giden çocuklar ‘Kürt’tür, teröristtir’ diye kovulunca kâğıt toplamaya dönüyor, Türkiye’nin kaderi bu

T24 Yaşam

Gazeteci Anıl Yurdakul kâğıt toplayıcılığıyla başladığı hayatına İstanbul Fikirtepe’de atık kâğıt deposu sahibi olarak devam eden Mehmet Güney ile pandemi döneminde kâğıt toplayıcılığını konuştu. “Kâğıt toplayıcılığı işine 15 yaşında başlayan çocukların 40 yaşına geldiğinde hâlâ bu işi yaptığını” vurgulayan Güney, “bu kişilerin tarlaya çalışmaya gitse soğanın para etmediğini ve yevmiyelerini alamadan tekrar kâğıt toplamaya geri döndüğünü, fındık toplamaya gitse kendilerini ‘Kürt’ ve ‘terörist’ olarak nitelendirdiklerini ve işlerine son verildiğini” belirtti.

Gazeteci Anıl Yurdakul, Diyarbakırlı Mehmet Güney’in bir yandan kendilerine karşı hem ayrımcı hem de mesleklerinden ötürü duyulan hislerden yakınırken, bir yandan da mülteciler hakkındaki düşüncelerini söylerken otosansüre gitmediğini söyledi. Yurdakul, videoda görünen Afgan göçmenleri 2017 yılında kayda aldığını belirtti.

Güney; belediyelerin, hükümetin ilan ettiği ‘sıfır atık’ projelerine karşın, hurdacılık, kâğıtçılık, çöpçülük ve geri dönüşümün ne olduğunun bilinmediğini savundu.