T24 LogoT24 Logo
Haberler

Atık kağıt işçileri: Kadıköy Belediyesi topladığımız kağıtlara el koyuyor, geri dönüşüme satıyor

01 Şubat 2022 15:37

İstanbul Kadıköy’de atık kağıt işçileri, Kadıköy Belediyesi'nin topladıkları atıklara el koyduğunu iddia etti.

SoL TV’nin haberine göre atık kağıt işçileri, olayla ilgili "Topladığımız kağıtlara zabıtalar el koyup Merdivenköy’de geri dönüşüme satıyor. Kadıköy Belediyesi zabıtaları çuvallarımızı gasp etti" dedi.

"Bu adalet mi?"

Zabıtalarının çuvallarını gasp ettiğini öne süren işçi, "Ben de işçiyim. Bu adalet mi? Böyle adalet nerede var?" diyerek zor durumda olduğunu ve geçinemediklerini ifade etti.

atık kağıt işçileriKadıköy Belediyesizabıtageri dönümüşçekçekçiatık kağıtlara Kadıköy Zabıtası gasp etti

Diğer Videolar

Bilal Erdoğan: Amerika'da aylık 3 bin dolar kazanan bir insan, Türkiye'de 5 bin lira kazanan insandan daha kötü şartlarda yaşıyor

Ukrayna ordusu, Rus tanklarını böyle vurdu

Çatıdaki kar çığ gibi arabaların üzerine düştü

İETT otobüsünün önünü kesip taş ve sopalarla saldırdılar

Fuar alanındaki stant böyle çöktü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Mart 2022

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24