Atık kağıt işçileri: Kadıköy Belediyesi topladığımız kağıtlara el koyuyor, geri dönüşüme satıyor

İstanbul Kadıköy’de atık kağıt işçileri, Kadıköy Belediyesi'nin topladıkları atıklara el koyduğunu iddia etti.

SoL TV’nin haberine göre atık kağıt işçileri, olayla ilgili "Topladığımız kağıtlara zabıtalar el koyup Merdivenköy’de geri dönüşüme satıyor. Kadıköy Belediyesi zabıtaları çuvallarımızı gasp etti" dedi.

"Bu adalet mi?"

Zabıtalarının çuvallarını gasp ettiğini öne süren işçi, "Ben de işçiyim. Bu adalet mi? Böyle adalet nerede var?" diyerek zor durumda olduğunu ve geçinemediklerini ifade etti.