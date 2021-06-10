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'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti

Bugün tanık olunan doğa olayının 2021 yılının ilk, 21. yüzyılın 16. güneş tutulması olduğu belirtildi

10 Haziran 2021 21:05

Kuzey Yarımküre'de, gök bilimcilerin 'Ateş Çemberi' olarak adlandırdığı, 2021’in güneş tutulması gerçekleşti.

Kanada'dan Sibirya'ya kadar yaklaşık 500 kilometre genişliğindeki şerit üzerinde meydana gelen Güneş tutulması, ABD'nin New York şehrinden de kısmen görüldü.

Sabah vakti meydana gelen doğa olayında ayın yaklaşık yüzde 60'ını kapattığı güneş, gökyüzünde kızıl hilal şeklinde bir görüntü oluşturdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) verilen bilgiye göre, benzer güneş tutulmasının en son 2017’de yaşandığı, bir sonrakinin ise 2024’te meydana geleceği bildirildi.

Bugün tanık olunan doğa olayının 2021 yılının ilk, 21. yüzyılın 16. güneş tutulması olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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