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“Ateist değil Müslümanım” diyen Perinçek, 1990'da ‘yükselen İslamcılık'la ilgili neler söylemişti?

20 Ekim 2018 22:33

“Ateist değil Müslümanım” açıklamasıyla gündem olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1990 yılında yükselen İslamcılık'la ilgili olarak BBC'ye yaptığı açıklamada ‘İslamcı cunta'nın devlet kademelerini ele geçirdiğini belirterek, bu durumun Türkiye'yi çok sert hesaplaşmalara doğru ittiğini savunmuştu. Solcu Yüzyıl dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde BBC'ye konuşan Perinçek, şunları söylemişti: “Bu bin yıllık İslam, bugün devlet içinde çok önemli pozisyonları ele geçirmiştir. İslamcı cunta, İçişleri Bakanlığı'nda yönetimi ele geçirmiştir, birçok yerlerde kuvvetlidir ve bu da zaten pozisyonu, durumu son derece karmaşık hale getirmektedir. Türkiye'yi çok sert hesaplaşmalara doğru itmektedir.”

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