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Atatürk'ün katıldığı son Cumhuriyet Bayramı'ndan görüntüler

29 Ekim 2016 18:32

TSK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla internet sitesi üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı son Cumhuriyet Bayramı görüntülerini paylaştı... Türk Silahlı Kuvvetleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 'http://www.ata.tsk.tr/' internet sitesinden Cumhuriyet'in 14'üncü yıl kutlamalarına ilişkin görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün tören alanına gelmesi, karşılanması ve resmi geçit törenini ayakta izlemesi yer alıyor. Bu görüntüler aynı zamanda GaziMustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı son Cumhuriyet Bayramı kutlamaları oldu.

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