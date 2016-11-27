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Atatürk'e hakaret eden gelin adayından yeni açıklama: Ben AK Partili'yim

27 Kasım 2016 05:05

Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programına katılan 'Yağmur' adlı gelin adayı Atatürk'e hakaret videosunun ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Yağmur isimli gelin adayı, Atatürk’e hakaret ettiğini gösteren videoya ilişkin olarak Instagram hesabından açıklama yaptı. Daha önce hesabının çalındığını ve Atatürk üzerinden kendisine saldırıda bulunulduğu iddia eden Yağmur isimli gelin adayı, "Ben vatanıma milletimi bayrağıma bağlı bir insanım, evet ben AKP'liyim AKP'yi de çok seviyorum bu Atatürk düşmanı olduğum anlamına gelmez. Atatürk olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti olmazdı." ifadelerini kullanarak kendisini savundu. ATATÜRK İÇİN NE DEMİŞTİ? Star TV’de yayınlanan programının takipçileri, programa katılan Yağmur isimli gelin adayının, Atatürk’e hakaret ettiğini gösteren videoyu ve çekilen bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Sacitaslan.com sitesinin haberine göre, Periscope uygulamasından çekildiği görülen görüntülerde, Yağmur Avcı, Atatürk için “O zaman sizin Atanız da ölüsüyle işgal ettiği 780 bin metrekarelik Anıtkabir’i boşaltıp normal bir mezara dönsün. Var mısınız? Bu da size kapak olsun” ifadelerini kullanıyor. Bu görüntülere tepki gösteren birçok kişi Star TV’ye çağrıda bulunarak Yağmur’un bir daha programa çıkarılmamasını istedi.

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