Atatürk'ün Milli Mücadele ateşini başlattığı Beşiktaş'ta "İlk Adım Yürüyüşü" yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 16 Mayıs 1919 günü Bandırma Vapuru’na binmek üzere Beşiktaş İskelesi’nden yola çıkarak Millî Mücadele ateşini başlatmasının yıl dönümünde Beşiktaş Belediyesi, “İlk Adım Yürüyüşü” programı düzenledi. Atatürk’ün Akaretler’deki evinin önünde başlatılan yürüyüşe yüzlerce İstanbullu katıldı.

Akaretler’de bir araya gelen yüzlerce İstanbullu, marşlar eşliğinde Barbaros Meydanı’na yürüdü. İstanbullular, buradan da Beşiktaş İskelesi’ne, Atatürk’ün Bandırma Vapuru’na bindiği noktaya karanfiller bıraktı.

Burada konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şunları söyledi:

"Bizim her sene geleneksel olarak düzenlediğimiz bir gün aslında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken bizim yürüyüşe başladığımız noktadan yola çıkıp buradan, bu noktadan Kartal İstimbotu’na binip Bandırma Vapuru’na doğru geçmiş ve ulusal kurtuluş mücadelemizi başlatmıştır. Biz Beşiktaş’ı tanımlarken hep deriz ki iki kıtanın birleştiği, kaptanı deryaların, Barbaros Hayrettin’in kenti deriz. Deriz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı, evinin olduğu, Kurtuluş Savaşları planlarını yaptığı, Dolmabahçe demirleri önüne düşman gemileri geldiğinde ‘Geldikleri gibi giderler’ dediği ve aslında hayatıyla ilgili, ülkemizle ilgili en önemli kararları verdiği yerin adıdır Beşiktaş. Hayatına gözlerini yumduğun yerin adıdır Beşiktaş. Biz burada görev yaparken bu sorumluluk bilinciyle görevlerimizi yerine getiriyoruz ve Ata’mıza, onun yadigarına, onun emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. O hassasiyetle yolumuza devam ediyoruz.

Bugün, dört gün sürecek bayram kutlamamalarımızın ilk günündeyiz, ilk adımındayız. İlk adım yürüyüşümüzü yaptık. Her sene bu yürüyüşü geleneksel olarak düzenliyoruz. Dört gün sürecek. Bugün burada yaptığımız etkinlikten sonra Sanatçılar Parkı’nda etkinliklerimiz olacak. Dört günü doyasıya hep beraber milletçe el ele vererek özlediğimiz şekilde, her ne kadar bayramlarımızı kısıtlamaya çalışırlarsa çalışsınlar, konserlerimizi, festivallerimizi iptal etmeye çalışmış olurlarsa olsunlar bizler her türlü koşulda, her türlü şartta milli bayramlarımızı gerektiği gibi coşkuyla Beşiktaş’a yakışır şekilde kutlamaya devam edeceğiz. Burada yaşayan bütün komşularımızın, çevre ilçelerden, illerden hatta Avrupa’nın dört bir yanından buraya gelen komşularımızın bu hassasiyette olduğunu biliyorum.”

Konuşmalardan sonra meydanda halk oyunları gösterisi yapıldı. (ANKA)