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Atatürk Orman Çiftliği'nin 95. yılı için sanatçılardan Ziraat Marşı: Toplandık baş çiftçinin, Atatürk'ün sesine...

Salgın günlerindeki kayıt, Cihat Aşkın'ın sanat direktörlüğünde Burak Bilgili, Ozan Sarı ve Güneş Yakartepe'nin düzenlemesi ve onlarca sanatçının katılımıyla yapıldı

05 Mayıs 2020 16:38

T24 Haber Merkezi

Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) kuruluş çalışmaları; Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra, 95 yıl önce, 5 Mayıs 1925'te Ankara Yaylıdere mevkiinde kurulan iki çadırla başladı. "Türk çiftçisine örnek olmak" amacıyla planlanan Gazi Çiftlikleri'nin temeli AOÇ ile atıldı.

Atatürk'ün "olduğu gibi korunması" kaydıyla ulusa bağışladığı AOÇ'nin arazisinin büyüklüğü, kentbilimci Prof. Dr. Ruşen Keleş'in açıkladığı verilere göre, başlangıçtaki 102 bin dekardan 33 bin 891 dekara kadar düştü. Bir başka deyişle; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, çeşitli kuruluş ve fabrikalara verilen alanlarla AOÇ arazisinin üçte ikisi kaybedildi.

Keman virtiözü Cihat Aşkın ile opera sanatçısı Burak Bilgili, çok sayıda müzisyen ve genç opera sanatçısının katılımıyla, Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluşunun 95. yılında, Ziraat Marşı'nı seslendirdiler.

"Köy Enstitüleri Marşı" olarak da bilinen, bestesini Ahmet Adnan Saygun'un yaptığı, sözlerini Behçet Kemal Çağlar'ın yazdığı Ziraat Marşı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez pandemi koşullarında online kayıtlarla icra edildi.

Sanat Direktörlüğünü Cihat Aşkın'ın üstlendiği kaydın genel düzenlemesini Ozan Sarı, koro/piyano düzenlemelerini Burak Bilgili ve Güneş Yakartepe yaptı.

Burak Bilgili, Ziraat Marşı yorumu için şu görüşleri dile getirdi:

"95 yıl dile kolay.

Atatürk devrimlerinin sonuncusu Tarım Devrimi idi. Doğumgününü kutladığımız Atatürk Orman Çiftliği; tarıma verilmesi gereken önemin işaretiydi.

'Ziraat Marşı'nı Atatürk Orman Çiftliği için kayıt ettik.

Pandemi döneminde zor şartlarda kayıt ettiğimiz 'Ziraat Marşı' bize salgından sonra Ziraat ın önemini tekrar hatırlatıcak.

Yaşasın Üretim...

Yaşasın Ziraat..."

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