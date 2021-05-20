Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılacak peyzaj projesine mahkemeden iptal kararı

Ankara 6. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Atatürk Orman Çiftliği'nde otopark ve düğün salonu gibi beton yapıların hayata geçirilmesi de planlanan yeni peyzaj projesini iptal etti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararına karşı açtığı davayı kazandı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, mahkeme kararına ilişkin olarak, "Atatürk Orman Çiftliği alanlarının en ufak parçasının dahi beton olmaması gerekmektedir. Atatürk Orman Çiftliği, taşıdığı simgesellikten ve temsil ettiği Cumhuriyet kimliğinden kopartarak ele alınamaz" değerlendirmesini yaptı.

'İmar planları şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun değil'

Mahkeme kararının değerlendirilmesinde “Buna göre, Ankara I Nolu Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 20.02.2020 tarih ve 7278 sayılı Kararı ile bu kararın dayanağı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31.05.2018 tarih ve 97552 sayılı Oluru ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.“ ifadeleri kullanıldı.