Atatürk heykeline sprey boyayla 'S. Atatürk' yazıldı

Antalya'da Finike ilçesinde bir parktaki Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin bulunduğu kaideye sprey boyayla 'S. Atatürk' yazıldı. Belediye ekiplerinin sildiği yazıyı yazan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Finike Yunuslu Park'taki Atatürk heykelinin kaidesine dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyalı saldırıya uğradı. Heykelin mermer kaidesinin ön yüzüne sprey boyayla 'S. Atatürk' yazıldı. Yazıyı görenlerin haber vermesi üzerine Finike Belediyesi'ne bağlı ekipler kaidenin üzerindeki yazıyı sildi. İlçedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar sosyal medyadan olaya tepki gösterdi.