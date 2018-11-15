T24 LogoT24 Logo
Haberler

Atatürk heykeline sprey boyayla 'S. Atatürk' yazıldı

15 Kasım 2018 19:09

Antalya'da Finike ilçesinde bir parktaki Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin bulunduğu kaideye sprey boyayla 'S. Atatürk' yazıldı. Belediye ekiplerinin sildiği yazıyı yazan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Finike Yunuslu Park'taki Atatürk heykelinin kaidesine dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyalı saldırıya uğradı. Heykelin mermer kaidesinin ön yüzüne sprey boyayla 'S. Atatürk' yazıldı. Yazıyı görenlerin haber vermesi üzerine Finike Belediyesi'ne bağlı ekipler kaidenin üzerindeki yazıyı sildi. İlçedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar sosyal medyadan olaya tepki gösterdi.

ETİKETLER

atatürkheykels. atatürksprey boyaboyayazıldısaldırıatatürk heykeliantalya

Diğer Videolar

O Ses Türkiye yarışmasında Kürtçe şarkı

Numaralarını kontrol ederek, 11 apartmandan ayakkabı çaldı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Şubat 2020

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu Dengey: O video bana cesaret verdi

Çayır köpeği Oun Bie, özel tasarlanmış gözlükleriyle güneşin tadını çıkardı

Stranger Things'in 4. sezon yeni tanıtım videosu yayınlandı: Burası kesinlikle ama kesinlikle Hawkins değil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk...

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse âşık olmaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

İmamoğlu’ndan Atatürk heykeli talimatı: Değiştirilsin...

İBB'nin TÜRGEV'den aldığı arazi meclis kararıyla AKP'li Beyoğlu Belediyesi'ne bedelsiz...

Hürriyet yazarı: ‘Cool’ Serenay nasıl sıradanlaştı, olan Serenay’a oldu...

"Gençler erken boşalmadan yakınıyor, birçoğu sertleşme ilaçlarına bağımlı"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk...

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse âşık olmaz...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24