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Atatürk Havalimanı'nı tanklar ablukaya aldı

16 Temmuz 2016 02:54

Türkiye, 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra ilk kez darbe girişimine sahne oluyor. İstanbul'da jandarma birliklerinin iki boğaz köprüsünü de Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kapatmalarıyla farkına vardığı gelişmeler Ankara semalarında savaş uçaklarının alçak uçuşlarıyla netlik kazanmaya başladı. Kızılay'daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhının önüne çıkan yolların kapatılmasıyla devam eden gelişmeler sırasında Başbakanlık MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle ilçesinde alçak uçuş yapan helikopterlerden ateş açıldığı haber verildi.

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