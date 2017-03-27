Atatürk Havalimanı'nda oy kullanma işlemi başladı

Yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşların 16 Nisan’da yapılacak referandum için oy verme işlemine bugün sabah saat 08.00’den itibaren başlandı. Atatürk Havalimanı’nda ilk oyu kullanan ve Ukrayna’da bir özel şirkette genel müdürlük yapan Zafer Özbey “ Vatandaşlık görevimizi yaptık. İnşallah hayırlı olur” dedi. Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği seçim takvimine göre; oy verme işlemi yurtdışındaki temsilciliklerde 9 Nisan'a, gümrük kapılarında ise 16 Nisan’a kadar devam edecek. En büyük sınır kapısı olan Atatürk Havalimanı’nda sabah erken saatlerden itibaren sandık kurulları önünde oy vermek amacıyla kuyruğa giren vatandaşlar uçaklarına yetişebilmek için de zaman zaman sıkıntılı anlar yaşadılar. Saat 08’de başlayan oy verme işleminden önce sandık kurullarındaki görevliler önce toplu halde ayağa kalkarak ant içtiler, daha sonra da sandıkları balmumu ile mühürlediler. Gidiş ve geliş terminallerindeki 12 ayrı sandıkta da daha sonra oy verme işlemi başladı.