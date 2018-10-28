Atatürk Havalimanı'nda faciaya ramak kala!

Atatürk Havalimanı'nda Çin Havayolları'na ait bir uçak kalkış için hazırlandığı sırada Türk Hava Yolları uçağına çarpıyordu. Faciayı dikkatli TGS personeli önledi. Airporthaber'in aktardığına göre Atatürk Havalimanı dün faciaya sahne olacaktı. Uçuşa gitmek üzere bulunduğu park pozisyonundan çıkarak taksi yapmaya başlayan Çin Havayolları'na ait uçak, takip etmesi gereken çizginin dışına çıkarak kanatlarıyla yolcu köprüsünde bulunan THY uçağının kuyruğuna çarpacaktı. Uçağın olması gerken çizgide hareket etmediğini gören TGS personeli, hızlı bir şekilde uçağın önüne geçerek pilotları uyararak olası bir kazayı önledi. Ödüle layık bu davranış sonrası TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, personeli arayarak teşekkür etti.