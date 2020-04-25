Atatürk Havalimanı’ndaki sahra hastanesinin inşaatı devam ediyor; çatı ve duvarlar ortaya çıktı

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapımı süren Atatürk Havalimanı’ndaki bin yataklı sahra hastanesinin inşaatındaki blokların büyük bir bölümünde, çatı ve duvarlar ortaya çıktı. Bina içi aksamlarının da oluşturulmaya başlandığı hastanenin bir ay içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’nda bin yatak kapasiteli iki hastanenin 45 günde yapılarak pandemiyle mücadelede hizmete gireceğini açıklamasının ardından yaklaşık 20 gün önce yapımına başlanan hastanelerin inşası devam ediyor.





