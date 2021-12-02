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Atatürk Havalimanı'nda elektrik kablosu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Şüpheli şahıs gözaltına alındıktan sonra “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi

02 Aralık 2021 14:49

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kestiği 60 metre uzunluğundaki elektrik kablolarını el arabasıyla dışarıdaki sivil bir araca yükleyerek çalan teknisyen M.A'nın hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçu ile ilgili Bakırköy'de yürütülen çalışmalar kapsamında 27 Kasım'da sabah saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı B Kapısında aniden elektriklerin kesildiği anlaşıldı.

Şüpheli gözaltına alındı

Havalimanı güvenlik personelince yapılan kontrolde elektrik kablo bağlantılarının kesik olduğu ve 60 metre uzunluğunda bir kablonun yerinde olmadığı belirlendi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, olayı Atatürk Havalimanı’nda teknisyen olarak çalışan M.A.'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Şahsın kestiği ve el arabasıyla bina dışına taşıdığı kabloları sivil bir araca yüklediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi.

Atatürk Havalimanıkablo hırsızlığı60 metre kabloyu çalan teknisyen

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