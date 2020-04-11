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Atatürk Havalimanı’nda çevresindeki kilometrelerce kamyon kuyruğu

11 Nisan 2020 12:19

Atatürk Havalimanı’nda yapımına başlanan bin yataklı hastane çalışmaları sürüyor. Aprondaki şantiye alanına aralıksız bir şekilde hafriyat çeken kamyonların havalimanı çevresinde oluşturduğu kilometrelerce uzunlukta kuyruk ise havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı’nda geçtiğimiz günlerde başlatılan bin yataklı hastane çalışmaları son sürat devam ediyor. Bir yandan iş makinelerinin aprondaki inşa çalışmaları devam ederken, diğer yandan da hafriyat kamyonları şantiye alanına aralıksız bir hafriyat taşıyor.

Kilometrelerce uzunlukta kamyon kuyruğu oluştu
Hastanenin 45 günde tamamlanması için işçilerin yoğun mesaisi sürerken hafriyat taşıyan kamyonlar havalimanı çevresinde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Kuyruğun ucu görünmeyen çalışmalar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde kuyruğa giren hafriyat kamyonlarının sırayla havalimanına hareket ederek yüklerini boşalttığı görüldü.

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