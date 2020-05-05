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Atatürk Havalimanı arazisinde yapımı devam eden sahra hastanesi görüntülendi; kaba inşaat bitti, peyzaj çalışmaları başladı

05 Mayıs 2020 12:19

Atatürk Havalimanı arazisine yapılan sahra hastanesi inşaatında 28. güne gelindi. Pandemi hastanesinin kaba inşaatı büyük oranda tamamlanırken, peyzaj çalışmalarına da başlandı. Pandemi hastanesinde gelinen son durum havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip Koronavirüsle mücadele kapsamında Sancaktepe ve Yeşilköy'de biner yataklı pandemi hastanesi yapılacağını açıklamasının ardından geçtiğimiz 8 Nisan’da inşa çalışmalarına başlanan projede inşa çalışmaları devam ediyor.

Hastanenin planlanan süre olan 45 günde bitirilmesi için işçiler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

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