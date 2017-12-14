Atatürk büstlerine ateş eden şüpheli yakalandı: O an uyuşturucu kullanmıştım, ne yaptığımı bilmiyorum...

Adana’da iki ayrı ortaokulun bahçesinde bulunan Atatürk büstlerine tabancayla ateş edip kaçan Ali B., polis ekiplerince yakalandı. Olay, merkez Seyhan İlçesi'nde bulunan Cumhuriyet ve Kanuni ortaokullarında meydana geldi. Okulların bahçelerine akşam saatlerinde art arda giren Ali B., ruhsatsız tabancasıyla Atatürk büstlerine ateş etti. Silah seslerini duyanlar, durumu polise haber verdi. Okulların karşılıklı olduğu caddeye gelen polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda Atatürk büstlerine tabancayla ateş eden Ali B.’nin, ’adam yaralama’ suçundan yattığı cezaevinden 2 ay önce çıktığı tespit edildi. Şüpheli Ali B., polis tarafından dün yakalanarak emniyete götürüldü. Ali B., ilk ifadesinde "O an uyuşturucu kullanmıştım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Rastgele ateş açtım" dedi.