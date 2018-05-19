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Atatürk anıtındaki HDP çelengini parçaladı, CHP çelengini devirdi

19 Mayıs 2018 17:18

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtında düzenlenen programın ardından elinde Türk bayrağıyla gelen bir kadın, HDP çelengini parçaladı, CHP çelengini de devirdi. Çorlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk Meydanı'nda kutlandı. Programa Kaymakam Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, CHP ve AKP çelenkleri bırakıldı. HDP Tekirdağ İl Başkanlığı üyeleri ise resmi programın ardından Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Oluşturulan yürüyüş korteji, çelenk programının ardından Cumhuriyet Parkı'na kadar yürüdü. Kutlama programından bir süre sonra elinde Türk bayrağı ile Atatürk Meydanı'na gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadın, üzerinde HDP Tekirdağ İl Örgütü yazılı çelengi yere atıp parçaladı. Çelengin üzerinde zıplayan kadın daha sonra CHP'nin çelengini de yere atarak, "Ne işi var bunun, burada. Türkiye'mize göz koyuyorlar, vatanımıza göz koyuyorlar. Ne işleri var burada. Bir sahip çıkmıyorlar Türkiye'mize, düşmanlarla beraber oluyorlar. Benim torunlarım çocuklarım nasıl büyüyecek burada. Ne biçim iş bu be?" diyerek anıttan uzaklaştı. AKP Tekirdağ milletvekili aday adaylarından Sedat Turan ve İsmet Albayrak, yerdeki CHP çelengini kaldırarak yerine bıraktı. Polis, kadının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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