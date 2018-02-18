T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ataşehir'de restorandaki silahlı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı

18 Şubat 2018 14:53

İstanbul Ataşehir'de bir restoranda çıkan silahlı kavgada biri güvenlik görevlisi 3 kişi yaralandı. Olay, Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı'ndaki bir restoranda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre restorana çorba içmeye gelen iki kişi içerideki bir grupla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken Zafer Ü. ve Özkan O. bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan güvenlik görevlisi Güven B. kavgaya ayrılmak isterken seken kurşunlarda biri bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden bir otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastaneye kaldırırken durumları ise iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ETİKETLER

restoranataşehirkavgasilahlı kavga

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Şubat 2020

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan İmamoğlu horon oynadı

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

ÖZET | Kızılyıldız karşısında galibiyet alan Anadolu Efes, üst üste 9'uncu deplasman galibiyetini aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24