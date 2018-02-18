Ataşehir'de restorandaki silahlı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı

İstanbul Ataşehir'de bir restoranda çıkan silahlı kavgada biri güvenlik görevlisi 3 kişi yaralandı. Olay, Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı'ndaki bir restoranda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre restorana çorba içmeye gelen iki kişi içerideki bir grupla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken Zafer Ü. ve Özkan O. bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan güvenlik görevlisi Güven B. kavgaya ayrılmak isterken seken kurşunlarda biri bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden bir otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastaneye kaldırırken durumları ise iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.