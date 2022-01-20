Ataşehir'de bulunan kulelere aynı anda yıldırım düştü!

Dün akşam çekildiği belirtilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ataşehir'de kaydedildiği ifade edilen görüntülerde, kulelere onlarca yıldırımın aynı anda düşmesiyle birlikte korkutan görüntüler ortaya çıktı.
20 Ocak 2022 10:08
İstanbul'da önceki akşam Ataşehir'de kaydedildiği belirtilen görüntülerde, kulelere aynı anda onlarca yıldırımın düşmesi sonucu ürkütücü görüntüler ortaya çıktı.
Dün akşam çekildiği belirtilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ataşehir'de kaydedildiği ifade edilen görüntülerde, kulelere onlarca yıldırımın aynı anda düşmesiyle birlikte korkutan görüntüler ortaya çıktı.
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