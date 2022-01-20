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Ataşehir'de bulunan kulelere aynı anda yıldırım düştü!

20 Ocak 2022 10:08

İstanbul'da önceki akşam Ataşehir'de kaydedildiği belirtilen görüntülerde, kulelere aynı anda onlarca yıldırımın düşmesi sonucu ürkütücü görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, önceki akşam yağmurla birlikte etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerine doğru Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi.

Dün akşam çekildiği belirtilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ataşehir'de kaydedildiği ifade edilen görüntülerde, kulelere onlarca yıldırımın aynı anda düşmesiyle birlikte korkutan görüntüler ortaya çıktı.

İstanbulAtaşehirYıldırım

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