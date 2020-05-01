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Ataşehir Belediyesi'nden canlı yayın ile Türk Halk Müziği dinletisi...

01 Mayıs 2020 18:53

Battal İlgezdi başkanlığındaki Ataşehir Belediyesi, Youtube kanalı üzerinden canlı yayında Türk Halk Müziği dinletisi sunuyor. 

Ataşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Ahmet Yakup Yıldız yönetiminde bu akşam 21.30'da  (1 Mayıs) sanatseverlerle internet üzerinden buluşacak.

Başkan İlgezdi, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "Haftanın kapanışını Türk Halk Müziği Koromuz ile yapmaya ne dersiniz? Bu akşam saat 21.00’de YouTube kanalımızda buluşalım" notunu düştü. 

 

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