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Ataol Behramoğlu'ndan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça mesajı

16 Haziran 2017 21:00

Türk edebiyatının duayen isimlerinden şair Ataol Behramoğlu, işlerini geri almak için başlattıkları açlık grevi 102. Gününe giren akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için bir video mesaj yayınladı. Behramoğlu, “Eğer bu mücadele gasp edilen hakların geri alınmasıyla değil, yaşamların yitirilmesiyle, sakatlanmayla, sona ererse, devlet bu inatlaşmayı sürdürse, suçun ağırlığından ve suçun hesabını vermekten ebediyen kurtulamayacaktır.” İfadesini kullandı. Ataol Behramoğlu’nun mesajı şöyle: “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça arkadaşlarımızın yiğit direnişini çok büyük bir saygıyla fakat aynı ölçüde de büyük bir kaygıyla izliyorum. Son derece, çok büyük eşitsiz koşullarda bir mücadele bu. Bir yanda, güvenlik güçleri, ordusu, güdümlü yargısıyla devlet, diğer yanda gasp edilen haklarını geri almak için yaşamlarını ortaya koymuş iki genç insan. Eğer bu mücadele gasp edilen hakların geri alınmasıyla değil, yaşamların yitirilmesiyle, sakatlanmayla, sona ererse, devlet bu inatlaşmayı sürdürse, suçun ağırlığından ve suçun hesabını vermekten ebediyen kurtulamayacaktır. “

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