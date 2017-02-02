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Ataol Behramoğlu'ndan 'Hayır' çağrısı

02 Şubat 2017 17:34

Şair Ataol Behramoğlu, partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasanın oylanacağı referandum için "Hayır" kampanyası başlattı. Behramoğlu, kendisinin yazdığı "Yıkılma Sakın" şiirini okuduğu bir klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Herkesi 'Hayır' oyu vermeye çağıran Behramoğlu şiirinde, "Görüyorsun işte küçük adamları / Köhnemiş silahlarıyla saldıran sana / Kimi tutsak düşmüş kendi dünyasına / Kimisi düpedüz halk düşmanı / Diren öyleyse, diren, yılma / Yürüt daha bir inatla kavganı" dizelerini okuyor. İşte Behramoğlu'nun "Hayır" çağrısı...

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