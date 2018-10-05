Atanamayan hemşire oto yıkamacı oldu

Manisa'nın ilk kadın oto yıkamacılarından olan Aysun Çiftçi, Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde müşterilerine hizmet veriyor. 20 yıllık evli, 2 çocuk annesi Aysun Çiftçi, 1994 yılında Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Manisa'ya atanmayınca hemşirelik yapmadı. Mesleğini gerçekleştiremeyen Çiftçi, 3 yıl önce oto yıkama servisi açtı ve işlerini geliştirerek her kesimden özellikle de kadınların rahatlıkla araçlarını getirdiği bir mekan haline getirdi. 2 kişinin sürkeli çalıştığı oto yıkamacıda yaz aylarında sayı 6'ya çıkıyor. 3 yıldan beri oto yıkama hizmeti veren Aysun Çiftçi, işlerini daha da büyüyerek kadınların sesi olmak istediğini söyledi. Hemcinslerine tavsiyelerde bulunan Çiftçi, "Kadın istediği zaman her işin üstesinden gelebilir" dedi. Çiftçi ayrıca, dükkanına gelen müşterilerine kendi elleriyle çay ve kahve ikramında da bulunuyor. Kadın girişimci Aysun Çiftçi mesleğe başlama hikayesini şöyle anlattı: "Boş durmamak için 'Ne yapabilirim' diye düşünmeye başladım. Aklıma, kadınların rahatça gelip araçlarını yıkatabilmeleri için oto-yıkama servisi açmak geldi. 3 yıldan bu yana bu işi severek yapıyorum. Başlangıçta güçlükler yaşadım. Çevremden her ne kadar 'Bu işlerle uğraşacağına git evinde gün yap, kısır yap' diyenler olsa da yılmadım. Kendimi buraya ait hissettiğim için bugün buradayım. Kadınlara tavsiyem hiçbir zaman 'Ben bu işi yapamam' demesinler."