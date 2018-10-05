T24 LogoT24 Logo
Haberler

Atanamayan hemşire oto yıkamacı oldu

05 Ekim 2018 14:46

Manisa'nın ilk kadın oto yıkamacılarından olan Aysun Çiftçi, Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde müşterilerine hizmet veriyor. 20 yıllık evli, 2 çocuk annesi Aysun Çiftçi, 1994 yılında Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Manisa'ya atanmayınca hemşirelik yapmadı. Mesleğini gerçekleştiremeyen Çiftçi, 3 yıl önce oto yıkama servisi açtı ve işlerini geliştirerek her kesimden özellikle de kadınların rahatlıkla araçlarını getirdiği bir mekan haline getirdi. 2 kişinin sürkeli çalıştığı oto yıkamacıda yaz aylarında sayı 6'ya çıkıyor. 3 yıldan beri oto yıkama hizmeti veren Aysun Çiftçi, işlerini daha da büyüyerek kadınların sesi olmak istediğini söyledi. Hemcinslerine tavsiyelerde bulunan Çiftçi, "Kadın istediği zaman her işin üstesinden gelebilir" dedi. Çiftçi ayrıca, dükkanına gelen müşterilerine kendi elleriyle çay ve kahve ikramında da bulunuyor. Kadın girişimci Aysun Çiftçi mesleğe başlama hikayesini şöyle anlattı: "Boş durmamak için 'Ne yapabilirim' diye düşünmeye başladım. Aklıma, kadınların rahatça gelip araçlarını yıkatabilmeleri için oto-yıkama servisi açmak geldi. 3 yıldan bu yana bu işi severek yapıyorum. Başlangıçta güçlükler yaşadım. Çevremden her ne kadar 'Bu işlerle uğraşacağına git evinde gün yap, kısır yap' diyenler olsa da yılmadım. Kendimi buraya ait hissettiğim için bugün buradayım. Kadınlara tavsiyem hiçbir zaman 'Ben bu işi yapamam' demesinler."

ETİKETLER

hemşireoto yıkamayıkamacıolduatanamayanmanisaaysun çiftçi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Şubat 2020

Otoparkın girişini kapatan araca defalarca vurdu; hızla gaza basınca aşağıya uçtu!

Antarktika’da Malta büyüklüğündeki buzul yok oldu

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk Levent, bebek bezi reklamında oynadı

Okul servisinin devrildiği anlar kamerada

CHP Genel Başkan yardımcısı Özkan'dan Erdoğan'a videolu 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Ferhat Tunç'tan Mustafa Yıldızdoğan'a suçlama: Şarkımı çalmış...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Bülent Arınç'ın 2013'teki sözleri yeniden gündemde: Başbakanımız, "Hoca efendinin bizden...

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği hakkında ilk...

Demirtaş İdlib'i yazdı: Erdoğan dönülmez akşamın ufkunda artık...

Erdoğan: Askerlerimize zarar gelirse Soçi Mutabakatı'na bağlı kalmayacağız; rejim güçlerini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Ferhat Tunç'tan Mustafa Yıldızdoğan'a suçlama: Şarkımı çalmış...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24