T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ata Demirer'in menemeni mi, Vedat Milor'un menemeni mi?

15 Temmuz 2020 15:45

T24 Haber Merkezi
 
Ünlü komedyen Ata Demirer'in 'menemenin püf noktalarını' verdiği paylaşımı akıllara gastronomi yazarı Vedat Milor'un tariflerini ve onunla ilgili sorularını getirdi. Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, 2018 yılında sosyal medya üzerinden yaptığı 'Menemen soğanlı mı yenmeli, soğansız mı?' anketiyle uzun süre gündemde kaldı.
 
Milor'un anketine 500 bini aşkın kişi katılırken, katılanların yüzde 51'i bu soruya 'soğanlı olur' yanıtını verdi.   
 
Hürriyet'te yazdığı yazısında Milor başlangıçta bu anketi ciddiye alarak başlatmadığını ancak daha sonrasında olanları ise şu ifadeyle açıklamıştı; "Başlarda bu konuyu çok anlamlı bulmadım. Hatta anketi başlatan tweet’te ‘en büyük gastronomik problemimiz’ ifadesinin sonuna ünlem işareti koyarak biraz da bu tartışmayı anlamsız bulduğumu belirtmek istedim. Ama bir süre sonra ortada ironi falan kalmadı."
 
Milor, menemen anketine katılımın bu düzeyde olmasına ve soğanlı yiyenler ile 'soğansız yiyenler arasında sosyolojik farkın olduğunu' savunmuştu.
 
Ata Demirer ise paylaştığı videoda menemeni yaparken bu yiyeceği kıymalı sevdiğini belirtti. 
 
Kıymayı buzluktan çıkarır çıkarmaz tahta bir zemine alınmaması gerektiğini de söyleyen Demirer, elindeki ekmek tahtasının üzerinde duran kıymanın yapıştığını gösterdi. 
 
Komedyen bu görüntüye “menemenin püf noktası” notunu düştü.
 

 

 

ETİKETLER

ata demirermutfakpüf noktamenemenkomedyen

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ağustos 2020

YKS sonucunu öğrenen baba ve kızının sevincine, üniversite de dahil oldu: "Hoşgeldiniz"

Hayvan SOS | Yere atılan maske martının ayağına takıldı, martı direğe asılı kaldı

Japonya'da uçan otomobilin ilk test sürüşü başarılı oldu

YKS'de ilk bine girdi, öğretmeninin tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi Elsy, polis operasyonuyla kurtarıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Koronavirüsü yenen CHP'li vekil: Taktığım maske beni yoğun bakıma girmekten...

Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Devlet Bahçeli Köprüsü'ne 700 milyon liralık kaynak...

Anadolu Ajansı'ndan, "Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kadir Mısırlıoğlu'nu eleştirirken önündeki...

Marvel dünyasının 'Black Panther'ı Chadwick Boseman, 43 yaşında hayatını kaybetti...

Bahçeli, isminin verilmesi planlanan ve 700 milyon liralık kaynak ayrılan...

Neuralink: Elon Musk, beynine ufak bir bilgisayar çipi yerleştirilen domuz...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Koronavirüsü yenen CHP'li vekil: Taktığım maske beni yoğun bakıma girmekten...

Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24