Ata Demirer'in menemeni mi, Vedat Milor'un menemeni mi?

T24 Haber Merkezi

Ünlü komedyen Ata Demirer'in 'menemenin püf noktalarını' verdiği paylaşımı akıllara gastronomi yazarı Vedat Milor'un tariflerini ve onunla ilgili sorularını getirdi. Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, 2018 yılında sosyal medya üzerinden yaptığı 'Menemen soğanlı mı yenmeli, soğansız mı?' anketiyle uzun süre gündemde kaldı.

Milor'un anketine 500 bini aşkın kişi katılırken, katılanların yüzde 51'i bu soruya 'soğanlı olur' yanıtını verdi.

Hürriyet'te yazdığı yazısında Milor başlangıçta bu anketi ciddiye alarak başlatmadığını ancak daha sonrasında olanları ise şu ifadeyle açıklamıştı; "Başlarda bu konuyu çok anlamlı bulmadım. Hatta anketi başlatan tweet’te ‘en büyük gastronomik problemimiz’ ifadesinin sonuna ünlem işareti koyarak biraz da bu tartışmayı anlamsız bulduğumu belirtmek istedim. Ama bir süre sonra ortada ironi falan kalmadı."

Milor, menemen anketine katılımın bu düzeyde olmasına ve soğanlı yiyenler ile 'soğansız yiyenler arasında sosyolojik farkın olduğunu' savunmuştu.

Ata Demirer ise paylaştığı videoda menemeni yaparken bu yiyeceği kıymalı sevdiğini belirtti.

Kıymayı buzluktan çıkarır çıkarmaz tahta bir zemine alınmaması gerektiğini de söyleyen Demirer, elindeki ekmek tahtasının üzerinde duran kıymanın yapıştığını gösterdi.

Komedyen bu görüntüye “menemenin püf noktası” notunu düştü.