Ata Demirer, Ferdi Özbeğen'den söyledi: 'Seni Terk Edeceğim'

Komedyen Ata Demirer, Ferdi Özbeğen'in ünlü şarkısı 'Seni Terk Edeceğim'i seslendirdi.

Ata Demirer, Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin bir araya geldiği programa konuk olan Ata Demirer, Ferdi Özbeğen'in 'Bir Sır Gibi' albümünden 'Seni Terk Edeceğim' şarkısını seslendirdi. Diğer şarkıcıların da eşlik etmesiyle renkli görüntüler oluşurken, o anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.