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Ata Demirer'den 'Bozcaada sahilleri temiz' mesajı: Şimdiden iyi tatiller

28 Haziran 2021 15:58

Çanakkale Bozcaada'da görülen müsilaj tatilcileri tedirgin ederken, turizmcileri de kaygılandırdı. Bozcaada sevgisiyle bilinen oyuncu Ata Demirer, sosyal medyada paylaştığı video ile ada sahillerinde müsilaj olmadığını belirtti.

Demirer sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ada sahillerinde müsilajın olmadığını ancak lodosla adanın kıyılarına vurduğunu belirti.

Demirer, yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili arkadaşlar merhaba. Müsilaj meselesini çok soruyorsunuz. O yüzden şu mesajı bırakayım dedim. Poyraz estiği sürece Kuzey Ege'de müsilaj problemi olamaz. Çünkü müsiller Çanakkale Boğazı'ndan çıkıyor. Limni'ye, Atina'ya, açık denizlere doğru atılıyor. Rüzgar alıp o tarafa götürüyor, akıntı o yönde. Ama ne zaman lodos eser o zaman müsilaj oluyor. Lodos da yazın bir kere, iki kere, üç kere olur. Haberiniz olsun şimdiden iyi tatiller."      

BozcaadamüsilajAta Demirer

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